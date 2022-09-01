СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что, согласно неподтвержденным данным, пятый энергоблок запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов киевских военных формирований. Он добавил, что сработала аварийная защита.
Рогов также отметил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
Ранее власти региона сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60% и 80% мощности.
https://1prime.ru/energy/20220901/837954879.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.