СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что, согласно неподтвержденным данным, пятый энергоблок запорожской АЭС мог отключиться после обстрелов киевских военных формирований. Он добавил, что сработала аварийная защита. Украинские диверсанты предпринял попытку захвата Запорожской АЭС

Рогов также отметил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

Ранее власти региона сообщали, что на АЭС в работе оставались пятый и шестой энергоблоки, работающие на 60% и 80% мощности.