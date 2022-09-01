ПАРИЖ, 1 сен — ПРАЙМ. Новый глава французской энергокомпании EDF, которую правительство планирует национализировать, будет скоро объявлен, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter в четверг. СМИ: операторов связи во Франции коснется отключение электричества зимой

"Он (поиск нового главы EDF — ред.) находится в процессе завершения", — заявила премьер.

В июле французское правительство объявило о планах национализировать энергетическую корпорацию. Начался поиск преемника главы корпорации, который заменит Жана-Бернара Леви на этом посту. Отмечалось, что Леви покинет пост, который он занимал с 2014 года, до истечения своего мандата в марте 2023 года.

В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4%, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв-ч до 120 Тв-ч, которые будут проданы по фиксированной цене в 2022 году.

В августе EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.

Сообщалось, что правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро.