2022-09-01T13:53:50+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220901/837959038.html
В Запорожье завершается уничтожение диверсантов, пытавшихся захватить АЭС
Энергетика
Новости
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. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС — МИНОБОРОНЫ РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС — МИНОБОРОНЫ РФ
Новость дополняется