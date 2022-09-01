МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в августе немного выросли. Приостановка работы второго по величине СПГ-терминала США, начавшаяся в июне, по-прежнему ограничивает темпы экспорта. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Refinitiv Eikon. Эксперт считает, что европейские СПГ-терминалы заработают на максимуме

Приостановка работы СПГ-терминала Freeport из-за взрыва привела к сокращению ежемесячного экспорта примерно на 1,6 млн тонн. На прошлой неделе представители компании заявили, что перезапуск терминала, ранее намеченный на октябрь, перенесен на более поздний срок. К концу ноября загрузка мощностей терминала Freeport достигнет 85%, а на полную мощность объект должен выйти в марте. Мощность терминала составляет 15 млн тонн в год.

Ограничения темпов экспорта СПГ способствуют росту мировых цен до новых рекордных максимумов в условиях сильного спроса и временной остановки поставок российского газа в Германию с 31 августа. На текущей неделе СПГ в Нидерландах торговался около 77 долларов за млн БТЕ, более чем вдвое превысив уровни февраля.

В августе США экспортировали 6,25 млн тонн СПГ против 6,16 млн тонн в июле, согласно данным Eikon. Показатель по-прежнему остается ниже уровней, наблюдавшихся до взрыва на терминале Freeport.

Экспорт СПГ из США в Европу, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в августе сократился. Продажи в Азию выросли на фоне сильного спроса со стороны Южной Кореи и Японии, который способствовал росту спот-цен на СПГ на азиатском рынке до рекордного максимума на прошлой неделе.

Европейский рынок в последние дни "вздохнул с облегчением" после активных покупок СПГ и природного газа, которые способствовали заполнению хранилищ до целевых уровней ранее намеченного ЕС срока, говорится в аналитической записке Rystad Energy.