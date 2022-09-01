РИМ, 1 сен — ПРАЙМ. Возможное прекращение поставок газа в Италии со стороны России угрожает дефицитом в размере 4 миллиардов кубометров, который не сможет покрыть заполнение подземных хранилищ, заявил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи. В Италии предупредили об угрозе нормирования света и газа

"Если бы Россия полностью приостановила отгрузку газа, у нас была бы дыра в 4 миллиарда кубометров, которая осталась даже в случае заполнения хранилищ на 90%", — заявил Бономи в радиоэфире Rtl 102.5. Эта ситуация, сказал лидер Confindustria, угрожает остановкой почти пятой части итальянского производства.

"Поэтому мы при наихудшем сценарии должны думать о стратегии нормирования, но это будет означать подвергнуть опасность тысячи компании, тысячи рабочих мест и доходы тысяч итальянских семей", — сказал Бономи.

На прошлой неделе премьер Марио Драги заявил, что Италия заполнила газа свыше 80% объема подземных хранилищ, что соответствует поставленной цели в 90% к октябрю.

В то же время правительство Италии намерено с октября осуществить меры по энергосбережению, которые в буквальном смысле на себе ощутит население страны. По информации агентства Nova, министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани представил на заседании Совмина в четверг план правительства по экономии энергоресурсов, согласно которому с 1 октября температура воздуха во всех государственных учреждениях и многоквартирных домах с центральным отоплением не будет превышать 19 градусов, а время работы батарей будет сокращено на час.