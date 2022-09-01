БЕРЛИН, 1 сен — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 84%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. Еврокомиссия дала прогноз цен на газ в регионе этой зимой

Отмечается, что поставки газа по "Северному потоку 1" в настоящий момент приостановлены. При этом закачка газа в газохранилища ФРГ продолжается.

"Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 84,03%", — говорится в сообщении. За прошедшие сутки газохранилища пополнились на 0,38 процентных пункта.

Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 67,54%.

Регулятор добавил, что несмотря на то, что оптовые цены на продукцию снизились, тем не менее, они остаются на очень высоком уровне.

"Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", — отметил регулятор.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.

Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.

После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".