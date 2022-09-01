МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Суд южноафриканского города Маканда отменил выданное властями ЮАР компании Royal Dutch Shell разрешение проводить сейсморазведку в целях обнаружения нефти и газа в Восточно-Капской провинции страны, сообщил портал News24. Shell работает над прекращением участия в прежнем операторе "Сахалина — 2"

По данным портала, разрешение проводить разведку нефти и газа ранее было выдано Shell решением министра минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе. Суд отменил его после иска от нескольких организаций, заявивших, что сейсморазведка нанесет окружающей среде непоправимый вред.

"Очевидно, что решениям (в пользу Shell — ред.) не предшествовала справедливая процедура", — говорится в решении суда, который заключил, что власти "не выполнили соответствующих правовых предписаний".

Отмечается, что разрешение проводить сейсморазведочные работы изначально было выдано компании Impact Africa в 2014 году, а позднее передано Shell. Истцы просили суд отменить как само это решение, так и его последующие продления. Требования истцов были удовлетворены.