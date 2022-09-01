МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+ после 2022 года, альянс обсудит вопрос осенью, заявил вице-премьер России Александр Новак. Россия не будет поставлять нефть тем, кто поддержит лимит цен на нее

Он подчеркнул, что кооперация была крайне эффективной, поэтому необходимо продолжать сотрудничество.

"Кооперация, которая была достигнута в 2016 году, показала свою эффективность в различных ситуациях. Мы очень успешно прошли кризис, период пандемии 2020 года, поэтому моя точка зрения, что нам нужно продолжать такую кооперацию. Мы это обсуждали с нашими нефтяными компаниями, и они тоже это поддерживают. Я имею в виду, период после 2022 года. Вместе с партнёрами ОПЕК+… осенью, наверное, будем обсуждать продление нашего взаимодействия", — сказал Новак журналистам.

ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.

Во вторник глава "Газпром нефти" Александр Дюков также заявлял, что соглашение ОПЕК+ положительно влияет на рынок и должно продолжить работу.