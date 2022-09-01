Новак: Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+ после 2022 года, альянс обсудит вопрос осенью, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он подчеркнул, что кооперация была крайне эффективной, поэтому необходимо продолжать сотрудничество.
"Кооперация, которая была достигнута в 2016 году, показала свою эффективность в различных ситуациях. Мы очень успешно прошли кризис, период пандемии 2020 года, поэтому моя точка зрения, что нам нужно продолжать такую кооперацию. Мы это обсуждали с нашими нефтяными компаниями, и они тоже это поддерживают. Я имею в виду, период после 2022 года. Вместе с партнёрами ОПЕК+… осенью, наверное, будем обсуждать продление нашего взаимодействия", — сказал Новак журналистам.
ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.
Во вторник глава "Газпром нефти" Александр Дюков также заявлял, что соглашение ОПЕК+ положительно влияет на рынок и должно продолжить работу.
https://1prime.ru/energy/20220901/837962392.html