Москва, 1 сен — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая Shell уведомила правительство России о выходе из проекта "Сахалин — 2", мониторит ситуацию с контрактом на СПГ с проекта, сообщили в компании. Exxonmobil не просила разрешение выйти из "Сахалин — 1", заявил Новак

"Shell не будет участвовать в новом операторе, созданном распоряжением правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2". Мы уведомили правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy Investment Company о том, что мы не будем приобретать долю в новом операторе и оставляем за собой все наши законные права", — сказано в релизе.

В компании добавили, что у них есть контракт на поставку СПГ с проекта.

"Мы продолжаем следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать наши варианты в соответствии с правовыми требованиями и соглашениями", — подчеркнула Shell.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор — ООО "Сахалинская энергия" — был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте.