МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа компанией и возможными рисками для нее. Exxonmobil не просила разрешение выйти из "Сахалин — 1", заявил Новак

"Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут. Есть директива, есть решение совета директоров. Там только собрание акционеров нужно", — сказал Новак, отвечая на вопрос о несет ли риски для компании падение добычи газа.

На этой неделе во вторник "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.

По последним данным "Газпрома", добыча газа за 7,5 месяцев снизилась на 13,2%, до 274,8 миллиарда кубометров.