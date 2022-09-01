МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Подготовленный Еврокомиссией план по борьбе с ростом цен на электроэнергию предусматривает ограничение ее стоимости из негазовых источников производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.
В настоящее время европейский рынок электроэнергии устроен таким образом, что ее цена определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Авторы проекта хотят, чтобы более дешевые виды генерации — от ветряной и солнечной энергии до атомных электростанций — оплачивались по более низким ценам. Тогда потребители будут платить цену, отражающую смешанную стоимость производства электроэнергии в Европе.
В документе ЕК также предлагается принять в отношении рынка электроэнергии меры, которые могут стать "зеркальным отражением" более раннего соглашения "по сокращению спроса на газ на 15%".
Одним из вариантов снижения спроса на электроэнергию могут стать аукционы, которые позволят промышленным потребителям получать компенсацию в обмен на меньшее потребление, говорится в документе.
Ожидается, что подготовленные рекомендации будут рассмотрены на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.
https://1prime.ru/energy/20220901/837965343.html
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