МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Подготовленный Еврокомиссией план по борьбе с ростом цен на электроэнергию предусматривает ограничение ее стоимости из негазовых источников производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.

Флаг Финляндии

Власти Финляндии предложили снизить НДС на электричество

В настоящее время европейский рынок электроэнергии устроен таким образом, что ее цена определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Авторы проекта хотят, чтобы более дешевые виды генерации — от ветряной и солнечной энергии до атомных электростанций — оплачивались по более низким ценам. Тогда потребители будут платить цену, отражающую смешанную стоимость производства электроэнергии в Европе.

В документе ЕК также предлагается принять в отношении рынка электроэнергии меры, которые могут стать "зеркальным отражением" более раннего соглашения "по сокращению спроса на газ на 15%".

Одним из вариантов снижения спроса на электроэнергию могут стать аукционы, которые позволят промышленным потребителям получать компенсацию в обмен на меньшее потребление, говорится в документе.

Ожидается, что подготовленные рекомендации будут рассмотрены на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.