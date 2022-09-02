МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу утром проведет заседание совета обороны и национальной безопасности из-за ситуации в сфере энергетики. Макрон заверил, что во Франции все будет хорошо с газом зимой

В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, а также министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

Заседание совета, которое возглавит Макрон, будет посвящено ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию в преддверии зимы.

Французские власти намерены дать оценку текущей ситуации и при необходимости принять ряд решений, касающихся возможностей по производству электричества на фоне сложностей, с которыми столкнулась французская энергокомпания EDF, сообщала ранее радиостанция France Info.

На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов, функционированием которых в стране заведует EDF, активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы. На 12 энергоблоках в мае были выявлены проблемы с коррозией в системах охлаждения, и их работа была приостановлена. На прошлой неделе EDF заявила, что продлит срок ремонта 4 из этих 12 реакторов.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем годом ранее.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.