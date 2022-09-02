Евросоюзу обещают к зиме "вертикальное" подорожание электричества
ТТП России: к зиме электроэнергия в Евросоюзе может подорожать в 12-15 раз
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. К концу 2022 года цены на электроэнергию в Евросоюзе могут увеличиться в 12-15 раз по сравнению с уровнем начала года, предсказали "Известиям" в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ). Актуальность прогноза изданию подтвердили представители бизнеса.
По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрия Полохина, прогноз основывается на анализе исторических данных. Поскольку на 1 сентября цена уже составила около 400 евро, то, исходя из того, что в прошлые годы электричество на фоне похолодания дорожало в разы, в декабре цена в Европе может достигнуть 1500 евро.
Согласно данным биржи Nord Pool, в январе 2022 года средняя цена электроэнергии в Евросоюзе держалась на уровне около 90 евро за 1 МВт·ч. Но, как считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук, в декабре она может повыситься до 1500 евро.
https://1prime.ru/energy/20220902/837966776.html
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