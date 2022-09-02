МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. К концу 2022 года цены на электроэнергию в Евросоюзе могут увеличиться в 12-15 раз по сравнению с уровнем начала года, предсказали "Известиям" в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ). Актуальность прогноза изданию подтвердили представители бизнеса. WSJ: Eврокомиссия предложит сократить спрос на электричество на 15%

По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрия Полохина, прогноз основывается на анализе исторических данных. Поскольку на 1 сентября цена уже составила около 400 евро, то, исходя из того, что в прошлые годы электричество на фоне похолодания дорожало в разы, в декабре цена в Европе может достигнуть 1500 евро.

Согласно данным биржи Nord Pool, в январе 2022 года средняя цена электроэнергии в Евросоюзе держалась на уровне около 90 евро за 1 МВт·ч. Но, как считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук, в декабре она может повыситься до 1500 евро.