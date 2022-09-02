МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Первые крупные демонстрации в связи с энергокризисом могут пройти в ФРГ уже в сентябре, заявил в беседе с "Известиям" депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Марк Бернхард. Немецкая партия АдГ считает Россию надежным поставщиком энергоносителей

Он считает, что рост цен в ФРГ произошел из-за многолетней непродуманной политики правительства, а сегодняшняя ситуация лишь все обострила.

Переживет ли Германия зиму, по мнению Бернхарда, зависит от климата и поставок из России по действующему контракту.

Вместе с тем с 1 октября немцы будут вынуждены доплачивать за газ, поскольку в Германии вводится наценка на "голубое топливо" для конечных потребителей. При этом депутат утверждает, что спровоцированный действиями правительства рост цен, в наибольшей степени отразился на малообеспеченных слоях населения.

"В динамично развивающейся демократии население привыкло использовать свое право на демонстрации. Можно предположить, что первые крупные демонстрации состоятся уже в сентябре", — сказал Бернхард, отметив, что решение Германии отказаться сразу от ядерной энергии и угля поставило под угрозу энергетическую безопасность и в итоге уничтожило средства к существованию промышленно развитой страны.