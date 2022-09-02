МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Судоходная компания Wellnord готова выкупить долю британской Shell (50%), которая собирается покинуть российские активы, в совместном предприятии с "Газпром нефтью" — "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) — за 150 миллионов евро, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию

Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в "Северном потоке 2". СПД накануне по решению московского арбитражного суда было перерегистрировано из нидерландской в российскую юрисдикцию. Доли партнёров в предприятии сохранились прежними: по 50% у Shell Salym Development B.V. и компании "ГПН — Салымские проекты".

"Судоходная компания Wellnord претендует на 50-процентную долю Shell в СП с "Газпром нефтью" Salym Petroleum Development, рассказали источники "Коммерсанта", знакомые с предложением компании. По их словам, Wellnord готова выкупить долю за 150 миллионов евро", — пишет издание.

Shell пыталась продать свой пакет в СПД, утверждает газета. По словам ее собеседников, интерес был у нескольких игроков, но победитель тендера объявлен так и не был. При этом у "Газпром нефти" как совладельца компании — преимущественное право выкупа доли у Shell, но такая покупка запрещена санкциями ЕС против российской нефтекомпании. Эксперты назвали условие, при котором "Газпром" перекроет поставки в Европу

При этом потенциальный покупатель СПД — малоизвестная компания, а её владельцы не раскрываются, отмечает "Коммерсант". Wellnord зарегистрирована в ОАЭ. На сайте компании указано, что она управляет флотом нефтяных и химических танкеров с деятельностью в Чёрном и Каспийском морях. Источники газеты также утверждают, что это компания с российско-венгерским участием.

"Газпром нефть" и Shell объединяло многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. СПД — один из наиболее крупных совместных проектов. Предприятие с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает в себя Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в Ханты-Мансийском АО — Югре. На его базе также ведется разработка и тестирование технологий нефтедобычи.