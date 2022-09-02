МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В настоящий момент обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Гросси заявил, что МАГАТЭ сохранит на ЗАЭС постоянную миссию

"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", — отметил он, добавив, что прекращение обстрелов со стороны украинских войск связано, вероятно, с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.

При этом глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что украинская сторона нанесла три артиллерийских удара вечером в четверг после отъезда гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города — это детский парк, потом музыкальная школа, был поврежден фасад, выбиты окна и дверь. И еще один — это центр города — парковая зона", — указал Волга.