МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Восемь экспертов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире "Россия 24". Гросси заявил, что МАГАТЭ сохранит на ЗАЭС постоянную миссию

"На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ — ред.), плюс еще четыре человека — обслуживающий персонал, который сопровождает их", — отметил он.

Волга добавил, что власти города рассчитывают на "на адекватное и объективное расследование всех мероприятий".

Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.