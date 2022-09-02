Эксперты МАГАТЭ продолжают работать на Запорожской АЭС в пятницу
Власти Энергодара сообщили, что восемь экспертов МАГАТЭ продолжают работать на ЗАЭС в пятницу
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Восемь экспертов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире "Россия 24".
"На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ — ред.), плюс еще четыре человека — обслуживающий персонал, который сопровождает их", — отметил он.
Волга добавил, что власти города рассчитывают на "на адекватное и объективное расследование всех мероприятий".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://1prime.ru/energy/20220902/837969570.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.