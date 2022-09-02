МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Европа понимает, что у нее не получится без серьезных потерь компенсировать дефицит поставок российского газа, и теперь весь континент опасается прихода зимы, пишет обозреватель газеты Asharq Al-Awsat Рагида Дергам. Шольц исключил возможность прекращения импорта российского газа в Германию

Она отметила, что хотя только недавно Европа переживала аномальную жару, на горизонте уже маячит новая угроза. Цены на газ и электроэнергию во многих европейских странах резко подскочили, и теперь все со страхом ждут прихода зимы.

В Германии Олаф Шольц заявил о том, что благодаря мерам правительства по обеспечению поставок энергии в зимний период, его страна готова к новому сокращению импорта российского газа. Он подчеркнуто выражает свою уверенность в том, что стране удается даже лучше, чем изначально прогнозировалось, подготовиться к холодному времени года в вопросе поставок энергоносителей.

Но, как подчеркивает обозреватель Asharq Al-Awsat, Берлин слишком сильно зависим от российского газа, особенно для отопления жилых домов и обеспечения работы предприятий. И власти, похоже, не знают, как спасти ситуацию, чтобы компании и заводы не закрылись. Германия также планирует ввести новый дополнительный налог на газ, что позволит энергетическим компаниям переложить бремя на потребителей. Но подобное решение весьма непопулярно среди населения страны и вызывает массу протестов, так как оно фактически отменяет льготы, предоставленные населению в прошлом. Из-за давления и опасений по поводу продолжения митингов Берлин пообещал пересмотреть свое решение, а также обязался вскоре утвердить еще один пакет помощи.

Франция, которая в основном полагается на атомную энергетику, также сталкивается с проблемой относительно высоких цен на энергоносители. В основном это происходит из-за закрытия половины объектов данной отрасли в целях технического обслуживания. Часть предприятий приостановит работу на целых два месяца, то есть даже после начала зимнего сезона. Это ограничит возможности страны по производству энергии. Все эти проблемы стали причиной того, что из страны, экспортирующей электроэнергию, Франция превратилась в ее импортера.

К тому же власти Франции снизили потолок цен для энергоснабжающих компаний на 4%, и на деле получается, что компании несут убытки, вызванные высокими ценами на международном рынке, не перекладывая всю сумму на потребителей. Но срок действия этих мер истекает в конце года. В течение двух недель правительству предстоит решить, будет ли оно увеличивать срок действия этих мер или нет, хотя заявлялось об отсутствии полномочий для такого продления. СМИ: Дания заплатит высокую цену за отказ от российского газа

"Другими словами, французы могут столкнуться с существенным повышением цен в начале следующего года", — констатирует Дергам.

Не входящая в состав Евросоюза Великобритания больше всего страдает от высоких цен на энергоносители на мировом рынке, хотя и не импортирует газ из России. Ранее британское энергетическое ведомство сообщило о своем намерении разрешить компаниям поднять цены на 80% с начала октября. Согласно этому решению, среднегодовые счета за отопление и электроэнергию увеличатся с 1917 до 3549 фунтов стерлингов. Многие организации предупреждают, что количество "энергетически бедных домохозяйств" в стране удвоится, имея в виду растущее число жителей, которые не смогут отапливать дома из-за высоких цен.

Хотя британское правительство ранее объявило о принятии пакета помощи, чтобы облегчить бремя населения, этого оказалось недостаточно. Власти пересматривают потолок цен каждые три месяца, а это значит, что в начале следующего года они могут снова вырасти и достичь рекордных уровней.

"Повышая их, правительство пытается избежать банкротства энергокомпаний, тем более, что большое их количество закрылись в последние месяцы. Так, цены на энергоносители начали повышаться еще до спецоперации на Украине из-за увеличения транспортных расходов после выхода Великобритании из Евросоюза, а также увеличения спроса по завершении пандемии", — пояснила журналист.

Хотя Мадрид импортирует российский газ в малом объеме, в целом он также страдает от высоких цен на энергоносители на мировом рынке.

На данный момент власти Испании принимают меры по сокращению использования энергии, подобные тем, что были анонсированы до этого правительством Германии. В частности, еще до прихода зимы власти решили использовать кондиционеры с температурой не ниже 27 градусов по Цельсию, предоставив их в обязательном порядке общественным учреждениям, магазинам, офисам и театрам, за исключением частных домов. Также было решено придерживаться температуры не выше 19 градусов по Цельсию зимой для обогрева офисов, магазинов и общественных объектов. Помимо этого звучит призыв выключать свет ночью и отказаться от подсветки общественных зданий.

Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.

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