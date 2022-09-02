ПАРИЖ, 2 сен — ПРАЙМ. Этой зимой Франция не столкнется с нехваткой газа, заявила глава энергетической компании Engie Катрин Макгрегор. В Германии потребовали демонтировать "Северный поток – 2"

"Мы достаточно спокойны по поводу ситуации с газом во Франции", — сказала она в эфире радиостанции RTL.

По словам Макгрегор, потребление топлива в стране уже снизилось на 4-5%, а газохранилища заполнены на 93%. При этом, отметила она, энергосистема Европы испытывает давление.

"Априори мы не столкнемся с нехваткой газа этой зимой, но только если нам не потребуется значительно большее его количество при условии очень холодной зимы или если другие способы производства электричества, кроме газа, будут слабыми", – подчеркнула глава компании. Шольц исключил возможность прекращения импорта российского газа в Германию

На этой неделе "Газпром" прекратил поставки топлива Engie из-за неоплаты июльских объемов. При этом, как сообщало издание Figaro, в июле экспорт российского газа в адрес французской энергокомпании уже сократился до 1,5 Тв/ч в месяц.

Летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости", направленную на сокращение потребления электроэнергии населением на 10% до 2024 года и предотвращение ее дефицита этой зимой. Как прогнозируют СМИ, оптовая цена электроэнергии в стране достигнет в 2023 году рекордного уровня и превысит тысячу евро за мегаватт-час, увеличившись более чем на 1000% за год.