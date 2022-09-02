МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Два специалиста МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Москва это приветствует, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Шойгу: Россия рассчитывает на распространение результатов миссии МАГАТЭ

"Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС", — отметил дипломат.

Ульянов подчеркнул, что эксперты являются международными чиновниками, перед которыми стоят сугубо технические задачи, поэтому их национальность имеет второстепенное значение.

Кроме того, по словам дипломата, на ЗАЭС на несколько дней остались шесть экспертов.

"За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел ознакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Однако здесь требуется более основательная экспертная работа. В этой связи на станции остались шесть сотрудников агентства, специализирующихся на вопросах гарантий МАГАТЭ и ядерной безопасности", — сказал Ульянов РИА Новости.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.