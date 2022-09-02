МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на доведение результатов миссии МАГАТЭ до мировой общественности, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что пообщался с жителями Энергодара

"Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности", — сказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу отметил, что страны "коллективного Запада" умышленно замалчивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС, тем самым поощряя безрассудные действия Украины.

Глава российского военного ведомства добавил, что Киев, нанося удары по станции, создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. Провокации украинской стороны продолжаются, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, подчеркнул он.

Шойгу заявил, что Россия в свою очередь сделает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС.