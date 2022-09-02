РИМ, 2 сен — ПРАЙМ. Украина готова нарастить экспорт электроэнергии в Европу, заменив российские поставки, заявил Владимир Зеленский. 

Виды Москвы. Здание МИД РФ

Миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС на постоянной основе, заявил дипломат

"Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", — рассказал он во время своего онлайн-выступления на экономическом форуме в итальянском Черноббио.

При этом для увеличения поставок необходимо, чтобы Запорожская АЭС (ЗАЭС) оставалась подключенной к украинской сети, подчеркнул политик. По словам Зеленского, присутствие России "мешает" Украине содействовать разрешению энергокризиса в Европе.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на левом берегу Днепра возле Энергодара. С марта текущего года объект находится под охраной российских военных.

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил на ЗАЭС в четверг прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие из-за атак ВСУ.