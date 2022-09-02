Украина хочет предложить Европе свою электроэнергию вместо российской
Зеленский заявил о готовности Украины увеличить поставки электроэнергии в Европу взамен российской
Читать 1prime.ru в
РИМ, 2 сен — ПРАЙМ. Украина готова нарастить экспорт электроэнергии в Европу, заменив российские поставки, заявил Владимир Зеленский.
"Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", — рассказал он во время своего онлайн-выступления на экономическом форуме в итальянском Черноббио.
При этом для увеличения поставок необходимо, чтобы Запорожская АЭС (ЗАЭС) оставалась подключенной к украинской сети, подчеркнул политик. По словам Зеленского, присутствие России "мешает" Украине содействовать разрешению энергокризиса в Европе.
ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на левом берегу Днепра возле Энергодара. С марта текущего года объект находится под охраной российских военных.
На фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил на ЗАЭС в четверг прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие из-за атак ВСУ.
https://1prime.ru/energy/20220902/837971977.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.