РИМ, 2 сен — ПРАЙМ. Украина готова нарастить экспорт электроэнергии в Европу, заменив российские поставки, заявил Владимир Зеленский. Миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС на постоянной основе, заявил дипломат

"Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", — рассказал он во время своего онлайн-выступления на экономическом форуме в итальянском Черноббио.

При этом для увеличения поставок необходимо, чтобы Запорожская АЭС (ЗАЭС) оставалась подключенной к украинской сети, подчеркнул политик. По словам Зеленского, присутствие России "мешает" Украине содействовать разрешению энергокризиса в Европе.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на левом берегу Днепра возле Энергодара. С марта текущего года объект находится под охраной российских военных.

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил на ЗАЭС в четверг прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие из-за атак ВСУ.