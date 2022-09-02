Нидерланды заполнят газовые хранилища на 80% к следующей неделе
Министр энергетики: Нидерланды заполнят газовые хранилища на 80% к следующей неделе
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ПАРИЖ, 2 сен — ПРАЙМ. Нидерланды заполнят газовые хранилища на 80% к следующей неделе, заявил в пятницу министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
"Мы находимся на пути к достижению европейского целевого показателя по заполнению хранилищ газом к 1 ноября. Ожидается, что к следующей недели наши хранилища будут заполнены на 80%", — написал министр в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, после этого Нидерланды продолжат и дальше заполнять газом свои стратегические хранилища.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платят около 28 центов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
Ряд городских советов в Нидерландах, по данным СМИ, попросили правительство временно освободить их от санкций ЕС против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.
https://1prime.ru/energy/20220902/837973574.html
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