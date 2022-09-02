БУДАПЕШТ, 2 сен — ПРАЙМ. Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии, поскольку есть и будет достаточно газа, электричества и топлива, заявил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши. Венгрия подписала с "Газпромом" договор на дополнительные поставки газа

Как заявил Хаваши, на первом в осенней сессии заседании правительства под руководством Орбана министры констатировали, что из-за ситуации на Украине "и ошибочных санкций Брюсселя осенью ожидается энергетический кризис во всей Европе".

"Однако благодаря принятым правительством мерам в Венгрии не будет дефицита энергии; есть и будут газ, электричество, топливо", — подчеркнул пресс-секретарь премьера по итогам заседания, его слова приводит агентство MTI.

По словам пресс-секретаря, правительство делает все возможное, чтобы защитить венгров от инфляции и сократить расходы на коммунальные услуги.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз".

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.