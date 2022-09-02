ПАРИЖ, 2 сен — ПРАЙМ. Европейский энергетический сектор столкнулся с "исключительным кризисом", заявила в пятницу гендиректор ведущего французского импортера газа Engie. Она назвала текущие события, в основном обусловленные сокращением российского импорта и назревшим переходом на экологически безвредные источники энергии, "поворотным моментом". Песков заявил о лихорадке на энергетическом рынке

"Мир энергетики, каким мы его знали до сих пор, уже не будет прежним", — сказала Кэтрин Макгрегор в интервью радио RTL.

На вопрос о том, может ли Engie, являющаяся во Франции ведущим поставщиком газа домохозяйствам, столкнуться с его дефицитом грядущей зимой, Макгрегор ответила, что "абсолютно уверена, что мы справимся", но только если не потребуется значительно большее количество газа в случае очень холодной зимы.

"Вот почему призыв к умеренности в потреблении электроэнергии так важен", — добавила она.

На этой неделе накалился спор между Engie и ПАО "Газпром". Российская компания приготовилась остановить все поставки своему французскому подрядчику, сославшись на неполную оплату счетов.

На долю России сейчас приходится менее 4% в структуре газового импорта Engie, тогда как до начала военных действий на Украине она равнялась 17%, причем в последние месяцы поставки упали всего до 1,5 Тв/ч в месяц, уточнила энергетическая фирма.

Власти Франции заявили, что стране необходимо сократить потребление электроэнергии примерно на 10%, чтобы избежать отключений подачи газа