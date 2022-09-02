Глава Минэнерго призвал восстановить цепочки поставок энергоресурсов
Глава Минэнерго Шульгинов призвал восстановить естественные цепочки поставок энергоресурсов
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Выйти из мирового энергетического кризиса можно лишь при восстановлении естественных цепочек поставок топлива, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики", — сказал он на встрече министров энергетики стран-членов G20.
По словам министра, односторонние антироссийские санкции Запада стали причиной перебоев в поставках энергоносителей и роста мировых цен на них. При этом Россия делает все необходимое для исполнения своих обязательств по поставкам топлива, а также диверсифицирует экспорт, отметил глава Минэнерго.
По словам Шульгинова, ключевой задачей для страны сейчас остаются обеспечение потребностей внутреннего рынка и поддержание стабильных отношений с надёжными партнерами.
https://1prime.ru/energy/20220902/837975502.html
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