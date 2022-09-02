МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Выйти из мирового энергетического кризиса можно лишь при восстановлении естественных цепочек поставок топлива, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Министры финансов G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

"Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики", — сказал он на встрече министров энергетики стран-членов G20.

По словам министра, односторонние антироссийские санкции Запада стали причиной перебоев в поставках энергоносителей и роста мировых цен на них. При этом Россия делает все необходимое для исполнения своих обязательств по поставкам топлива, а также диверсифицирует экспорт, отметил глава Минэнерго.

По словам Шульгинова, ключевой задачей для страны сейчас остаются обеспечение потребностей внутреннего рынка и поддержание стабильных отношений с надёжными партнерами.