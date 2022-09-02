МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сербия и Албания в рамках трансграничной инициативы Open Balkan подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики и еще ряд документов, сообщает корреспондент РИА Новости. Песков заявил о лихорадке на энергетическом рынке

Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович и министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами, предполагающий взаимную поддержку при инвестициях в новые мощности и при будущем строительстве СПГ-терминала в Албании.

Речь идет о проекте, который в марте 2021 года компании Excelerate и ExxonMobile из США утвердили с руководством Албании — строительстве СПГ-терминала в порту Влеры на побережье Адриатического моря. В июне 2022 года о присоединении проекту сообщили власти самопровозглашенной республики Косово.

Меморандум также предусматривает развитие электроэнергетических мощностей с обновляемыми источниками энергии, обмен в сфере научных и технологических исследований и области "зеленой" энергии, развитие сотрудничества в транспорте, хранении и передачи энергии, а также в геологии и горном деле.

Кроме того, стороны подписали Оперативный план в области гражданской защиты между Сербией, Албанией и Северной Македонией, который завизировали главы МВД. Документ является продолжением предыдущего соглашения о сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях.

В четверг в крупнейшем Белградском выставочно-ярмарочном комплексе состоялось открытие выставки вина и продуктов питания Wine Vision by Open Balkan с участием около 400 производителей из 22 стран, в том числе государств Евросоюза, Австралии, Аргентины, Южной Африки, США. На открытии присутствуют президент Сербии Александр Вучич, премьеры Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски.

В пятницу в правительственном комплексе "Палата Сербия" состоялась рабочая часть саммита, куда в качестве гостей прибыли министры иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Турции Мевлют Чавушоглу и глава совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия.