МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В украинском "Энергоатоме" утверждают, что пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции, отключенный накануне из-за обстрела, снова подключен к энергосети, таким образом на станции работают два энергоблока. Росэнергоатом: экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС обеспечили условия безопасности

"Энергоблок №5 Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром в результате очередного минометного обстрела площадки ЗАЭС, в 13.10 (совпадает с мск) подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Сейчас на станции работают два энергоблока, которые вырабатывают электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", — говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.

Ранее в пятницу глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что один энергоблок остается в работе на Запорожской АЭС, выдавая 60% мощности.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.