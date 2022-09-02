СМИ: нефть с "Сахалина — 2" не подпадает под ограничения цен
Киодо: нефть с проекта "Сахалин — 2" не подпадает под ограничения цен на российские энергоресурсы
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ТОКИО, 2 сен — ПРАЙМ. Нефть с проекта "Сахалин — 2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.
На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин — 2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.
Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский трубопроводный газ, поступающий в Европу. По ее словам, министры энергетики ЕС обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.
https://1prime.ru/energy/20220902/837977303.html
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