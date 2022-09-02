ТОКИО, 2 сен — ПРАЙМ. Нефть с проекта "Сахалин — 2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Эксперт рассказал, как "потолок цен" повлияет на рынок энергоресурсов

На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин — 2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.

Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский трубопроводный газ, поступающий в Европу. По ее словам, министры энергетики ЕС обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.