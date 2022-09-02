МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министры финансов стран-членов G7 по итогам заседания в пятницу согласовали введение лимита цен на российскую нефть, а также подтвердили планы по ограничению стоимости российского газа. Песков заявил, что потолок цен на нефть приведет к дестабилизации рынка

"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", — сообщила в твиттер корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.

По словам главы японского минфина Судзуки, решение было принято единогласно.

Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из некоторых аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.

Группа семи также подтвердила намерение запретить транспортировку по морю нефти и нефтепродуктов из России, закупленных по превышающей лимит цене. Вместе с тем будет запрещено страхование и финансирование перевозчиков, осуществляющих транспортировку такой нефти. Глава ЕК призвала ввести потолок цен на российский трубопроводный газ

Согласно данным, министры призвали "все страны" присоединиться к ограничению. Как отмечается, представители "Большой семерки" разрабатывают механизм смягчения, который обеспечит доступ уязвимых стран к энергорынку, в том числе российскому.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Евросоюз утвердил несколько пакетов ограничительных мер, касающихся в том числе энергетической отрасли.

При этом недружественные страны продолжают ужесточать меры. Уже несколько месяцев Запад обсуждает возможность ввести потолок цен на российскую нефть, поступающую на рынок, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ограничить стоимость российского трубопроводного газа, поступающего в Европу. По ее словам, министры энергетики стран-членов ЕС обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.