МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ на заседании в понедельник, вероятно, примет решение оставить без изменений квоты по добыче нефти. Об этом сообщили агентству Reuters три осведомленных источника. Тем не менее другие источники не исключают того, что картель и его союзники сократят добычу, чтобы поддержать цены. В ОПЕК назвали необходимую для нефтяной отрасли сумму инвестиций

Заседание картеля и его союзников, включая Россию, состоится в условиях, когда спрос находится под давлением, а иранская нефть может вернуться на мировой рынок после восстановления ядерной сделки.

Цены на нефть Brent упали со 120 долларов в июне до примерно 95 долларов за баррель на опасениях относительно замедления мировой экономики и рецессии на Западе. Кроме того, в случае снятия санкций против Тегерана на рынок может вернуться 1 млн баррелей иранской нефти в день, что соответствует 1% от мирового спроса.

В августе Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, просигнализировала, что картель и его союзники могут сократить добычу, чтобы сбалансировать рынок.

"Это стало напоминанием, что ОПЕК по-прежнему играет важную роль на рынке и что сокращение добычи не исключено", — сказал один из источников в ОПЕК+, комментируя высказывания министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана, сделанные им 22 августа.

Физический рынок подает сигналы, что предложение нефти остается ограниченным. Добыча нефти во многих странах ОПЕК отстает от целевых уровней, а новые санкции Запада могут привести к снижению поставок из России.

В пятницу Россия вновь пригрозила прекратить поставки нефти в страны, которые поддерживают идею потолка цен на экспорт российских энергоносителей.

По сведениям трех источников ОПЕК+, 5 сентября альянс вряд ли согласует сокращение добычи в октябре, учитывая нехватку предложения и политические последствия подобного решения в условиях и без того растущих цен на энергоносители.

Другие источники ОПЕК+ затрудняются прогнозировать итоги заседания, считая, что министры стран альянса могут провести ряд консультативных встреч на выходных.

Обсуждение ядерной сделки с Ираном добавит неопределенности, хотя в пятницу перспектива скорого восстановления соглашения кажется еще более туманной, отметили аналитики. Россия поддержит продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года

Котировки нефти Brent утратили позиции, завоеванные на фоне комментариев Саудовской Аравии, озвученных 22 августа. Альянсу необходимо предпринять шаги для того, чтобы остановить снижение цен, считает Стивен Бреннок, аналитик PVM.

"Возможно, будут предприняты попытки выйти на диалог с рынком в преддверии заседания, — добавил он. — Необходимо что-то делать. Если не дать адекватный и скоординированный ответ, цены на нефть могут продолжить падение".