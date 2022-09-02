МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Франция намерена увеличить обмен газом и электричеством с Германией и Испанией в качестве жеста европейской солидарности из-за энергетического кризиса, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Поставки газа из России во Францию значительно сократились, заявила министр

"Совет уделил особое внимание отношениям с Германией и Францией, так как у нас есть значительный обмен газом и электричеством с этими двумя странами. Мы пришли к заключению, что эта взаимная солидарность должна быть усилена, начиная с этой зимы", — сказала глава ведомства.

В июле французские СМИ, ссылаясь на источники в Минэнерго страны, сообщали, что Франция в случае необходимости сможет поставить Германии 20 ТВ/ч газа, что составляет два процента от потребления газа в Германии и пять процентов от собственного потребления.

Как отмечала госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, Германия поставляет Франции электроэнергию, "а мы обязались поставлять ей газ".

По сообщениям СМИ, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем годом ранее.