МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ в ходе визита на ЗАЭС дали высокую оценку обеспечения безопасности российской армией, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Росэнергоатом: экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС обеспечили условия безопасности

"Также (сотрудники МАГАТЭ) дали высокую оценку обеспечения безопасности российской армией", — отметил он на видео в мессенджере Telegram.

По словам Балицкого, сегодня на ЗАЭС работают 13 членов миссии МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.