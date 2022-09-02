Миссия МАГАТЭ высоко оценила обеспечение безопасности российской армией
Запорожские власти сообщили, что миссия МАГАТЭ высоко оценила обеспечение безопасности армией России
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ в ходе визита на ЗАЭС дали высокую оценку обеспечения безопасности российской армией, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Также (сотрудники МАГАТЭ) дали высокую оценку обеспечения безопасности российской армией", — отметил он на видео в мессенджере Telegram.
По словам Балицкого, сегодня на ЗАЭС работают 13 членов миссии МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://1prime.ru/energy/20220902/837978967.html
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