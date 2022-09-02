МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский трубопроводный газ сейчас и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу заявила, что пришло время ограничить цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа.

"Сильно огрубляя, "Газпром" реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире", — сказал эксперт.

"При этом речь идет именно о трубопроводном газе, который Россия по объективным причинам не может перенаправить на другие рынки, в отличие от нефти или СПГ. Поэтому никакого экономического смысла в "потолке цен" на российский газ нет. Но зато есть бюрократический", — добавил он. По его словам, ЕК давно хочет взять под контроль заключение и исполнение газовых контрактов и заодно вдохнуть жизнь в свое новое детище – единую платформу ЕС по закупке газа, которая, хотя формально и создана, ничем себя пока не проявила.

Подобные заявления говорят о качестве экспертизы и понимания проблем энергорынков среди европейских чиновников, отмечает эксперт. Он считает, что потенциал у идеи мог бы быть, если бы "Газпром" продолжал поставлять газ в ЕС в объемах 400-450 миллионов кубов в сутки, как в 2021 году. При этом тогда компания много продавала по спотовым ценам. Но текущие поставки колеблются около 110 миллионов кубов, а на споте продаж у него нет.

"Я не думаю, что в текущих условиях страны ЕС смогут согласовать введение "потолка цен", отлично понимая, как неэффективность подобной меры, так и то, что это даст "Газпрому" юридически непробиваемый аргумент для полной остановки поставок компаниям, которые предъявят ему подобное требование. В преддверии отопительного сезона представить себе такое сложно", — резюмировал Белогорьев.