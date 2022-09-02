МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для "Северного потока", до устранения замечаний магистраль полностью остановлена, сообщила компания. В Германии потребовали демонтировать "Северный поток – 2"

По сообщению "Газпрома", при проведении техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции "Портовая", выполняемого совместно с представителями Siemens, обнаружена утечка масла. Масло было найдено на оборудовании, входящем в состав двигателя. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens.

"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", — сообщил "Газпром".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", — резюмировала компания.