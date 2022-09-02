ВЕНА, 2 сен — ПРАЙМ. Эксперты миссии МАГАТЭ смогла зафиксировать следы от обстрелов Запорожской АЭС. Физическая целостность станции нарушалась неоднократно, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Росэнергоатом: экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС обеспечили условия безопасности

По его словам, следы об обстрелов на зданиях четко свидетельствуют о нарушении физической целостности станции.

"Мы видим военную активность вокруг станции. Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", — рассказал глава МАГАТЭ журналистам по прибытии в Вену.

В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.