Глава МАГАТЭ сообщил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов
ВЕНА, 2 сен — ПРАЙМ. Эксперты миссии МАГАТЭ смогла зафиксировать следы от обстрелов Запорожской АЭС. Физическая целостность станции нарушалась неоднократно, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, следы об обстрелов на зданиях четко свидетельствуют о нарушении физической целостности станции.
"Мы видим военную активность вокруг станции. Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", — рассказал глава МАГАТЭ журналистам по прибытии в Вену.
В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220902/837980437.html