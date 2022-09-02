БЕРЛИН, 2 сен — ПРАЙМ. В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее представитель. "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.

"В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли его компания принимать участие в устранении технических проблем.

Siemens Energy однако считает, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для прекращения эксплуатации "Северного потока".

"Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства", — сказал представитель компании.

При этом, по словам собеседника, в компании считают, что на компрессорной станции "Портовая" достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока — 1".