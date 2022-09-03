На Запорожской АЭС зафиксировали "прилет" между блоками 2 и 3
Власти Запорожья: на Запорожской АЭС зафиксировали "прилет" между блоками 2 и 3
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Во время обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, станция переведена на питание собственных нужд, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска последние два часа обстреливали ЗАЭС.
"Три "прилета" в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, атомная станция переведена на питание собственных нужд.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220903/837982027.html
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