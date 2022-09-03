МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Во время обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, станция переведена на питание собственных нужд, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что украинские войска последние два часа обстреливали ЗАЭС.

"Три "прилета" в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, атомная станция переведена на питание собственных нужд.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.