Еврокомиссию обвинили в бездействии в условиях обострения энергокризиса
Глава Совета ЕС: Еврокомиссия не предлагает решений по снижению цен на "свет" и газ
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как снизить цены на электричество и газ, однако ждать еще несколько недель или месяцев в нынешней ситуации — это роскошь, считает председатель Совета ЕС Шарль Мишель.
"Мы не сегодня обнаружили проблему", — сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung и еще нескольким международным СМИ. Он пояснил, что Комиссия ЕС до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как снизить цены на электричество и газ.
Хотя, по его словам, Европейский совет, в который входят представители 27 государств и правительств, уже обсуждал проблему впервые в октябре прошлого года и затем еще не раз.
"И мы несколько раз просили Комиссию вынести на стол конкретные предложения", — добавил политик.
По его словам, для граждан, для семей, для бизнеса ЕС повышение цен на газ и электричество — "это катастрофа". "Нам нельзя терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще несколько недель или месяцев. Предложения должны быть на столе как можно скорее", — заявил Мишель.
https://1prime.ru/energy/20220903/837982192.html
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