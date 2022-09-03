МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как снизить цены на электричество и газ, однако ждать еще несколько недель или месяцев в нынешней ситуации — это роскошь, считает председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Еврокомиссия будет работать над введением "потолка цен" на нефть во всем ЕС

"Мы не сегодня обнаружили проблему", — сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung и еще нескольким международным СМИ. Он пояснил, что Комиссия ЕС до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как снизить цены на электричество и газ.

Хотя, по его словам, Европейский совет, в который входят представители 27 государств и правительств, уже обсуждал проблему впервые в октябре прошлого года и затем еще не раз.

"И мы несколько раз просили Комиссию вынести на стол конкретные предложения", — добавил политик.

По его словам, для граждан, для семей, для бизнеса ЕС повышение цен на газ и электричество — "это катастрофа". "Нам нельзя терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще несколько недель или месяцев. Предложения должны быть на столе как можно скорее", — заявил Мишель.