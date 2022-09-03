Власти рассказали о ситуации на Запорожской АЭС после обстрела
Власти: после обстрела на Запорожской АЭС работают два блока, критических повреждений нет
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Также он сообщил, что радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме.
Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.
"Атомная станция продолжает функционировать в рабочем режиме. Два энергоблока — пятый и шестой — продолжают работать и выдавать напряжение в сеть 540 и 530 мегаватт соответственно", — сказал Рогов.
По его словам, критических повреждений на атомной станции после ночного обстрела со стороны Украины нет.
https://1prime.ru/energy/20220903/837982295.html
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