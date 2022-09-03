МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ООН приветствует, что эксперты МАГАТЭ смогут остаться на ЗАЭС

Также он сообщил, что радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме.

Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.

"Атомная станция продолжает функционировать в рабочем режиме. Два энергоблока — пятый и шестой — продолжают работать и выдавать напряжение в сеть 540 и 530 мегаватт соответственно", — сказал Рогов.

По его словам, критических повреждений на атомной станции после ночного обстрела со стороны Украины нет.