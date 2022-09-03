Брюссельцев предупредили о грядущих проблемах с оплатой счетов
Телеканал RTBF: проблемы с оплатой счетов могут возникнуть у 80% жителей Брюсселя
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. У 80% домохозяйств Брюсселя могут возникнуть проблемы с оплатой счетов за энергию, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на генерального секретаря Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс.
Как передает RTBF, Ньювенхейс заявила следующее: "Брюссельские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов".
Также глава Федерации социальных служб констатировала, что из-за подорожания энергоносителей и электричества в стране усилилось давление на социальные службы.
RTBF прогнозирует, что "самая большая опасность" для Ньювенхейс заключается в том, что с наступлением зимы "общественное недовольство только усилится".
https://1prime.ru/energy/20220903/837983081.html
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