МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. У 80% домохозяйств Брюсселя могут возникнуть проблемы с оплатой счетов за энергию, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на генерального секретаря Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс. Британцев предупредили трехкратном росте счетов за электроэнергию

Как передает RTBF, Ньювенхейс заявила следующее: "Брюссельские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов".

Также глава Федерации социальных служб констатировала, что из-за подорожания энергоносителей и электричества в стране усилилось давление на социальные службы.

RTBF прогнозирует, что "самая большая опасность" для Ньювенхейс заключается в том, что с наступлением зимы "общественное недовольство только усилится".