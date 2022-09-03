АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора подтвердили намерение придерживаться плана работ на атомной электростанции "Аккую". Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера. Путин и Эрдоган обсудили реализацию "зерновой сделки"

"Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить в роли посредника при урегулировании ситуации на Запорожской АЭС.

АЭС "Аккую" — с четырьмя блоками и российскими реакторами — станет первой турецкой атомной электростанцией. Предполагается, что АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и обеспечит до десяти процентов потребностей Турции в электричестве.