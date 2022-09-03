Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию приостановлена
Власти: подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию приостановлена
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ЭНЕРГОДАР, 3 сен — ПРАЙМ. Подача электроэнергии на подконтрольные Киеву территории приостановлена вследствие поврежденных ЛЭП из-за обстрелов со стороны Украины, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
В Администрации отметили, что специалисты уже ведут ремонтные работы на поврежденных участках ЛЭП из-за обстрелов ВСУ.
"Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях… Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — заключили в администрации.
По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в пределах нормы.
https://1prime.ru/energy/20220903/837986837.html
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