РИМ, 3 сен — ПРАЙМ. Свыше 9 миллионов итальянцев или 4 миллиона семей находятся под угрозой энергетической бедности, говорится в оценках венецианской ассоциации Всеобщая итальянская конфедерация ремесленников (CGIA). В Германии заявили, что страна подготовлена для паузы "Северного потока"

Она проанализировала "тревожные данные последнего отчета национального мониторинга энергетической бедности (Oipe) за 2021 год, предупредив, что они не учитывают "энергетический шок" последнего времени.

Под энергетической бедностью, отмечается в документе, CGIA понимает состояние, при котором "домохозяйства не имеют возможности регулярно пользоваться системой отопления зимой, системой охлаждения летом и в связи с тяжелым экономическим положением не располагают или от случая к случаю пользуются бытовыми приборами с высоким энергопотреблением".

Под описание типичной "энергетически уязвимой" попадают многодетные семьи, "проживающие в плохо сохранившемся жилье, с молодым главой семьи, часто безработным и/или иммигрантом".

В географическом плане более тяжелая ситуация c энергетической бедностью наблюдается в южных регионах Италии, затрагивая от 24% до 36% семей. Среди них выделяются Кампания, Сицилия и Калабрия, где число семей, которые не используют свет и газ постоянно, исчисляется сотнями тысяч.

В широком смысле энергетическая бедность представляет собой ситуацию, при которой счета за электроэнергию и газ слишком высоки для потребителей. Она сочетает низкие доходы, низкую энергоэффективность и высокие расходы на энергию.