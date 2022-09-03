БАКУ, 3 сен — ПРАЙМ. Если Ашхабад примет решение проложить Транскаспийский трубопровод, Баку поддержит эту инициативу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан планирует удвоить мощность газопроводов в Европу

"Если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их", — рассказал он в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore.

По словам Алиева, проект обсуждают уже много лет. При этом, подчеркнул президент, идея строительства этого трубопровода не принадлежит Азербайджану, она опирается на ресурсы Туркменистана.