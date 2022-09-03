Азербайджан пообещал поддержать строительство Транскаспийского трубопровода
Президент Азербайджана Алиев пообещал поддержать строительство Транскаспийского трубопровода
Читать 1prime.ru в
БАКУ, 3 сен — ПРАЙМ. Если Ашхабад примет решение проложить Транскаспийский трубопровод, Баку поддержит эту инициативу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их", — рассказал он в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore.
По словам Алиева, проект обсуждают уже много лет. При этом, подчеркнул президент, идея строительства этого трубопровода не принадлежит Азербайджану, она опирается на ресурсы Туркменистана.
https://1prime.ru/energy/20220903/837987324.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.