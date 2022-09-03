Баку не намерен конкурировать с Москвой на газовом рынке, заявил Алиев
Алиев заявил, что Баку не ставит цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы
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БАКУ, 3 сен — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не ставит цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы.
"Хочу отметить один важный момент, что мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша", — сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
https://1prime.ru/energy/20220903/837987710.html
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