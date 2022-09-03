БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении России, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии считает обеспечение страны без газа из России невозможным

"Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях — ред.)", — заявил глава МИД Венгрии агентству Танюг.

"Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом — конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", — подчеркнул Сийярто.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.