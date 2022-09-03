Глава МИД Сийярто: Венгрия полностью понимает, почему Сербия не вводит санкции против России
БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении России, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях — ред.)", — заявил глава МИД Венгрии агентству Танюг.
"Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом — конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", — подчеркнул Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.
https://1prime.ru/energy/20220903/837988051.html