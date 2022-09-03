РИМ, 3 сен — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать контракты на поставку газа и в обратном случае готов реагировать, предложение о введении потолка цена на газ может иметь развитие, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Глава МИД Венгрии считает обеспечение страны без газа из России невозможным

"Мы ожидаем, что Путин будет уважать существующие контракты, но даже если он этого не сделает, ЕС готов. Еврокомиссия в последние месяцы работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между различными странами", — приводит его заявление агентство askanews.

Джентилони также заявил о изменении позиции европейских стран в отношении введения потолка цен на поставки российского газа.

"Стена, разделявшая мнения различных стран начинает показывать некоторые бреши, и поэтому предложение Еврокомиссии… наконец-то может двигаться вперед. Это действительно был бы большой прорыв", — сказал он полях экономического форума в Черноббио на озере Комо.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа. Эксперты: миллионы итальянцев находятся под угрозой энергетической бедности

"Я считаю значимым тот факт, что председатель ЕК и главы минфинов "Большой семерки" параллельно приняли политические решения, которые теперь должны быть реализованы в законодательном и оперативном плане по потолку цен на газ и предельной цене на нефть", — сказал Джентилони.

Главы минфинов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.