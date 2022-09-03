ПЕКИН, 3 сен — ПРАЙМ. США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой и нанеся ущерб важной составляющей российского экспорта, пишет в субботу китайская государственная газета Global Times. Эксперты: миллионы итальянцев находятся под угрозой энергетической бедности

Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян в субботу заявил Global Times, что в то время, когда поставки российского трубопроводного газа находились в состоянии свободного падения, у ЕС не было другого выбора, кроме как любой ценой нарастить импорт из США, что принесло беспрецедентную прибыль американским поставщикам газа. "Это было бы немыслимо в прошлом, поскольку цены на СПГ в США явно намного выше, чем цены на российский трубопроводный газ из-за транспортных расходов, но теперь украинский кризис сделал это реальным, так как ЕС полон решимости снизить свою энергетическую зависимость от российского газа", — отметил аналитик.

Другими словами, добавил он, "мировой энергетический ландшафт претерпевает значительную реструктуризацию из-за геополитических факторов, сопровождаемых резким ростом цен и дефицитом предложения". По его мнению, цены на энергоносители останутся высокими до завершения реструктуризации, что окажет дополнительное давление на восстановление мировой экономики. "Даже с учетом дорогого импорта СПГ из США ЕС все еще может быть сложно избежать резкого роста инфляции, нехватки электроэнергии и перебоев в производстве предстоящей зимой, когда спрос на энергию обычно резко возрастает", — сказал Линь Боцян.

Другой эксперт на условиях анонимности заявил газете, что "США, как оказалось, больше всего выиграли от энергетического кризиса, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой и нанеся ущерб ключевой (составляющей – ред.) российского экспорта". "ЕС нужно больше времени, чтобы подготовиться к снижению своей зависимости от российского газа, что включает в себя, помимо прочего, увеличение количества судов для перевозки СПГ и увеличение количества газохранилищ", — сказал эксперт. В США оценили последствия введения лимита цен на российскую нефть

Издание пишет, что глобальные трейдеры СПГ разместили значительное количество заказов на суда для перевозки СПГ, рекордное количество заказов получили китайские и южнокорейские верфи. Так, один из экспертов базирующейся в Шанхае компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding на условиях анонимности заявил Global Times, что компания в этом году получила заказы на суда для перевозки СПГ, эквивалентные общему количеству заказов за последние 20 лет.

"Даже при наличии достаточного количества судов для перевозки СПГ ЕС все еще может столкнуться с нехваткой терминалов для приема и хранения, на строительство которых могут уйти годы. Чтобы сократить время строительства, Германия переоборудует суда для перевозки СПГ в плавучие регазификационные установки для хранения СПГ, но завершить работы к этой зиме будет сложно", — сообщил эксперт из Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода. Global Times подчеркивает, что Евросоюз на фоне опасений по поводу прекращения на неопределенный срок поставок российского газа по газопроводу "Северный поток" будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников в преддверии зимы, что сделает США очевидно крупнейшим победителем российско-украинского кризиса. Газета отмечает, что смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к резкому росту заказов на танкеры для перевозки СПГ, и, соответственно, к размещению в этом году рекордного количества заказов.