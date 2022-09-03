ВАРШАВА, 3 сен — ПРАЙМ. Польша не испытывает проблем с закупкой угля, однако сталкивается с трудностями в вопросе ввоза этого энергоресурса в страну, рассказал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Польша сократит потребление газа в 2022 году

"Мы боремся не за покупку, потому что покупка не является проблемой, а за то, чтобы это (уголь – ред.) можно было привезти", — заявил он в ходе выступления, которое транслировало Польское телевидение.

По словам политика, Варшава рассматривает различные пути, в частности планирует импортировать уголь через латвийские порты и Белоруссию. Качиньский подчеркнул, что в порты Литвы можно привести много сырья, но вагоны будут заблокированы. Польский премьер недавно обсуждал этот вопрос со своим латвийским коллегой и попросил принять меры для решения проблемы, добавил глава партии. По его словам, вагоны могли бы следовать через Белоруссию, "потому что Белоруссия соглашается, привезти этот уголь в Польшу".

"А это для нас самое удобное, так как больше всего устройств для сортировки угля находится на нашей восточной границе, потому что туда приходил уголь из России", — заявил Качиньский.

Польша ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.